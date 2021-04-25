Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer'den kaçış öncesi flaş hamle: İşleri kötüye gidince koruma tutmuş!

Thodex kripto para borsasıyla yaklaşık 400 bin kullanıcının toplamda 2 milyar dolarını alarak Arnavutluk’a kaçtığı iddia edilen Faruk Fatih Özer hakkında elde edilen bilgiye göre, Özer'in işlerinin kötüye gitmesi üzerine emekli bir polisi yakın koruma tuttuğu, son dönemde de korumasını yanından hiç ayırmadığı ortaya çıktı.

LÜKS ARAÇLAR KENDİ ÜZERİNE KAYITLI DEĞİLMİŞ

Özer’in 8 ay önce Maslak’taki bir plazada aylığı 15 bin TL’ye bir home ofis kiraladığı, işlerini buradan yürüttüğü öğrenildi. Aralarında milyonluk araçların da olduğu otomobilleri de rezidansın garajındaydı. Özer’in Arnavutluk’a kaçarken geride bıraktığı otomobillerinin kendi üzerine kayıtlı olmadıkları tespit edildi.

MERT SANCAKLI'NIN DAİRESİNDE KARANTİNADA KALDI

Hürriyet istihbarat servisinin haberine göre, yaklaşık 1 ay önce koronavirüse yakalanan Faruk Fatih Özer, kendisiyle aynı zamanda koronaya yakalanan başka bir şirketten ortağı MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı’nın oğlu Mert Sancaklı’nın rezidans dairesinde karantinada kaldığı öğrenildi.

65 GÖZALTI, 15 KİŞİ ARANIYOR

Thodex soruşturmasını yürüten Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da son gelişmeleri yaptığı bir açıklamada paylaştı. Açıklamada, Faruk Fatih Özer’in şirketinin 120’den fazla ülkede faaliyet gösterdiği anlatıldı.

Thodex soruşturması kapsamında 9 ilde 65 kişinin gözaltına alındığı, 15 kişinin ise arandığı belirtildi.

Açıklamada, “Cumhuriyet Başsavcılığımızın talebi üzerine İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliğinin 2021/2680 sayılı kararıyla şüpheli Faruk Fatih Özer hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmış ve şahsın uluslararası düzeyde (kırmızı bültenle) aranıp yakalanmasını sağlamak amacıyla gerekli adli girişimler yapılmıştır.

Mahkeme kararı üzerine Adalet Bakanlığınca gerekli yasal prosedürler işletilerek şahıs hakkında kırmızı bülten çıkarılmış, Arnavutluk’a gittiği belirlenen şahsın Arnavutluk’tan iadesi istenmiştir. Ayrıca adı geçen şirkete ve şüpheli şahsa ait banka hesaplarına tedbir konulmuştur” denildi.

BABASI VE KIZ KARDEŞİ ARANIYOR

Soruşturma dosyasından sızan bilgilere göre, gözaltına alınanların tümünün şirket çalışanları ve Faruk Fatih Özer’le irtibatı bulunan kişiler olduğu öğrenildi.

Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer’in ağabeyi Güven Özer Pendik’te saklandığı evde yakalanırken Özer’in babası Zülküf Özer ve kız kardeşi Serap Özer'i arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

