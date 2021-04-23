Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer'in ağabeyinden şok sözler: Bizi de vurup gitti!

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük bireysel vurgununu yaptığı iddia edilen Thodex sahibi Faruk Fatih Özer’in 2 milyar dolar ile yurt dışına kaçtığı iddia edilir. Kripto para dünyasını alt üst eden dolandırıcılık iddiasının ardından açıklama yapan Özer iddiaları reddetmiş ve "Yurt dışı yatırımcı ile nihai görüşmeleri yapmak için 19.04.2021 tarihinde yurt dışına çıkmış bulunmaktayım." demişti.

AĞABEYİ KONUŞTU: ARKADASINDA BAŞKA ŞEYLER OLABİLİR

Hürriyet gazetesine konuşan Faruk Fatih Özer’in ağabeyi Güven Özer, kardeşinin yıllardır kripto para ile uğraştığını ve çok iyi bir insan olduğunu söyledi. Nasıl böyle bir işe kalkıştığına anlam veremediklerini belirten Güven Özer, "Bizi de vurup gitti. Ben de şirkete gelip giderdim. Hakkımda bir soruşturma var mı bilmiyorum. Kardeşimin böyle bir şey yapacağını zannetmiyorum. Çok akıllı ve dürüst bir çocuk. Arkasında başka şeyler olabilir. Ben de gelişmeleri televizyonlarda takip ediyorum. Kardeşim yurtdışına gitmiş. Ona bir iki gündür ulaşamıyorum. Ne olduğunu anlamadım" ifadelerini kullandı.

ÜNLÜ İSİMLERİ DE REKLAMLARINDA OYNATMIŞTI

Geçtiğimiz Aralık ayında Thodex'in tanıtımı için kamera karşısına geçen Pınar Deniz, Mine Tugay, Bahar Şahin, Simge, Zeynep Sever Demirel, Özge Ulusoy, Deren Talu ve Ebru Şallı gibi ünlü isimler bu kareleri sosyal medya hesaplarından da paylaşmıştı. 8 ünlü isim sessizliğini şu an için koruyor. Henüz herhangi bir ünlü isimden açıklama gelmedi.

Thodex kurucusu Fatih Faruk Özer'in eski sevgilisinden sözler!