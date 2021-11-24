Thodex'ten sonra bir kripto para vurgunu daha! Hecoin ile yüzlerce kişi dolandırıldı, paralar buhar olup uçtu

Türkiye ve dünyada kripto para borsalarına olan ilgi günden güne artarken güvenli olmayan borsaların vatandaşları dolandırması olayına bir yenisi daha eklendi. Hürriyet'in haberine göre tam ismi Heroes & Empires Coin olan şirket, geçen ekim ayında Yavuz Bunul isimli kişi tarafından Hint Okyanusu’nda bulunan Seyşeller adası merkezli olarak kuruldu.

FENOMENLER DE TANITIM YAPTI

Şirketin yetkilileri sosyal medya fenomenleri ve internet üzerinden Hecoin’in tanıtımını yaptı. Geliştirilen uygulama ile buradan ön satışlar gerçekleştirilirken dünyaca ünlü kripto para uygulamalarından para transferleri de sağlandı.

YOĞUN İLGİ COİN FİYATINI ARTIRDI

Ön satışında 20 bin aktif üyeye hizmet sağlanırken şirketin hesabına binlerce dolar para yollandı. Yoğun ilgi sonrası coinlerin tane fiyatı 400 dolara kadar yükselirken şirket kendini kullanıcılara yabancı bir firma olarak gösterdi.

UYGULAMADA SORUN YAŞANDI, PARA ÇEKME YAVAŞLADI

Yoğun ilgi sonrası kripto para alışı ve satışının yapıldığı Hecoin uygulamasında geçtiğimiz hafta sorunlar yaşanmaya başlandı. Uygulamada para çekme işlemlerinde yavaşlama olduğu görülürken dün gece ise hisseler sıfırı gördü.

UYGULAMA KAPANDI, KULLANICILAR İŞLEM YAPAMADI

Dolandırıldıklarını fark eden kullanıcılar Twitter'dan şikayetlerini dile getirirken sabah saatlerinde ise uygulama tamamıyla kapandı, kullanıcılar işlem yapamadı.

Şirketin Twitter hesabı da kapanırken yüzlerce kişi olay sonrası mağdur oldu. Coinlerin tanıtımını yapan sosyal medya fenomenleri tepkilerin odağı olurken binlerce doların çalındığı iddia ediliyor.

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