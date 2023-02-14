Thoma Monney kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thoma Monney Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thoma Monney adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thoma Monney Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thoma Monney 26 Şubat 2002 tarihinde Fribourg şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thoma Monney Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FAIRSPORT ASSOCIATION yapmaktadır. Thoma Monney, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Luzern futbol takımında oynamaktadır. FC Luzern takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Thoma Monney'nin FC Luzern ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Thoma Monney Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Thoma Monney isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Thoma Monney Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thoma Monney futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Temmuz 2017 yılında Luzern U16

1 Temmuz 2018 yılında Luzern U18

1 Temmuz 2020 yılında Luzern U21

1 Temmuz 2021 yılında FC Luzern

Thoma Monney Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thoma Monney şuan FC Luzern takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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