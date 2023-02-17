Thomas Alexiev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thomas Alexiev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thomas Alexiev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thomas Alexiev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thomas Alexiev 19 Ağu 2001 tarihinde doğmuştur. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thomas Alexiev Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SBE Management AG yapmaktadır. Thomas Alexiev, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SKN St. Pölten futbol takımında oynamaktadır. SKN St. Pölten takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Thomas Alexiev'nin SKN St. Pölten ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Thomas Alexiev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Thomas Alexiev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Thomas Alexiev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thomas Alexiev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Mart 2013 yılında St. Pölten Jgd

1 Ocak 2019 yılında St. Pölten Jun.

1 Temmuz 2022 yılında SKN St. Pölten

Thomas Alexiev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thomas Alexiev şuan SKN St. Pölten takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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