Thomas Amilivia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thomas Amilivia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thomas Amilivia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thomas Amilivia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thomas Amilivia 13 Temmuz 1998 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thomas Amilivia Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LNBSoccer yapmaktadır. Thomas Amilivia, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético All Boys futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético All Boys takımına 2 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Thomas Amilivia'nin Club Atlético All Boys ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Thomas Amilivia Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Thomas Amilivia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Thomas Amilivia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thomas Amilivia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Argentinos II

21 Ocak 2020 yılında Dep. Español

30 Haziran 2020 yılında Argentinos II

8 Mart 2021 yılında CA San Telmo

31 Aralık 2021 yılında Argentinos II

1 Ocak 2022 yılında Wanderers

31 Aralık 2022 yılında Argentinos II

1 Ocak 2023 yılında Wanderers

2 Ocak 2023 yılında All Boys

31 Aralık 2023 yılında Wanderers

Thomas Amilivia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thomas Amilivia şuan Club Atlético All Boys takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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