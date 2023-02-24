Thomas Andrey Araujo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thomas Andrey Araujo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thomas Andrey Araujo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thomas Andrey Araujo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thomas Andrey Araujo 7 Ocak 2004 tarihinde Valente şehrinde doğmuştur. Brezilya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thomas Andrey Araujo Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Thomas Andrey Araujo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Tomislav T. futbol takımında oynamaktadır. HNK Tomislav T. takımına - tarihinde katılmıştır. Thomas Andrey Araujo'nin HNK Tomislav T. ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Thomas Andrey Araujo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Thomas Andrey Araujo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Thomas Andrey Araujo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thomas Andrey Araujo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thomas Andrey Araujo şuan HNK Tomislav T. takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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