Thomas Aquilina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thomas Aquilina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thomas Aquilina adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thomas Aquilina Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thomas Aquilina 2 Şubat 2001 tarihinde Sydney şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Avustralya,Malta uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thomas Aquilina Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ZionSM yapmaktadır. Thomas Aquilina, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Newcastle United Jets futbol takımında oynamaktadır. Newcastle United Jets takımına 8 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Thomas Aquilina'nin Newcastle United Jets ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Thomas Aquilina Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Thomas Aquilina isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Thomas Aquilina Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thomas Aquilina futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Aralık 2020 yılında Western Sydney

1 Temmuz 2022 yılında Central Coast

8 Şubat 2023 yılında Newcastle

Thomas Aquilina Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thomas Aquilina şuan Newcastle United Jets takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.

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