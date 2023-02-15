Thomas Boakye kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thomas Boakye Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thomas Boakye adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thomas Boakye Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thomas Boakye 10 Mayıs 1993 tarihinde Accra şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen Gana uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thomas Boakye Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Junique Players Agency yapmaktadır. Thomas Boakye, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Halmstads BK futbol takımında oynamaktadır. Halmstads BK takımına 1 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Thomas Boakye'nin Halmstads BK ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Thomas Boakye Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Thomas Boakye isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Thomas Boakye Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thomas Boakye futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Ağu 2012 yılında Östersund

24 Mart 2015 yılında Varbergs BoIS

1 Ocak 2018 yılında Halmstads BK

Thomas Boakye Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thomas Boakye şuan Halmstads BK takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Right to Dream Academy

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.