Thomas Boateng kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thomas Boateng Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thomas Boateng adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thomas Boateng Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thomas Boateng 1 Ekim 2000 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thomas Boateng Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aduana Stars FC futbol takımında oynamaktadır. Aduana Stars FC takımına - tarihinde katılmıştır. Thomas Boateng'nin Aduana Stars FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Thomas Boateng Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Thomas Boateng isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Thomas Boateng Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thomas Boateng Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thomas Boateng şuan Aduana Stars FC takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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