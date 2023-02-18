Thomas Breganti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thomas Breganti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thomas Breganti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thomas Breganti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thomas Breganti 25 Mayıs 2002 tarihinde Trieste şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Slovenya,İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thomas Breganti Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dieter Langhans yapmaktadır. Thomas Breganti, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vitanest Bilje futbol takımında oynamaktadır. Vitanest Bilje takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Thomas Breganti'nin Vitanest Bilje ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Thomas Breganti Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Thomas Breganti isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Thomas Breganti Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thomas Breganti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında NK Bilje U19

1 Temmuz 2020 yılında ND Bilje

22 Ocak 2021 yılında Piacenza

1 Temmuz 2021 yılında ND Bilje

Thomas Breganti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thomas Breganti şuan Vitanest Bilje takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Thomas Breganti Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Slowenien U15 takımında 19 numaralı formasıyla 25 Nisan 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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