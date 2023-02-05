Thomas Callens kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thomas Callens Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thomas Callens adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thomas Callens Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thomas Callens 6 Eylül 1998 tarihinde Brest şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thomas Callens Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Thomas Callens, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Annecy futbol takımında oynamaktadır. FC Annecy takımına 18 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Thomas Callens'nin FC Annecy ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Thomas Callens Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Thomas Callens isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Thomas Callens Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thomas Callens futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında SM Caen

5 Ekim 2020 yılında FC Lorient

1 Temmuz 2022 yılında FC Annecy

17 Ocak 2023 yılında FC Lorient

18 Ocak 2023 yılında FC Annecy

Thomas Callens Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thomas Callens şuan FC Annecy takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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