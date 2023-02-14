Thomas Chacon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thomas Chacon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Thomas Chacon kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Thomas Chacon ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Thomas Chacon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thomas Chacon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Thomas Chacon

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thomas Chacon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thomas Chacon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thomas Chacon 17 Ağu 2000 tarihinde Palmitas şehrinde doğmuştur. 1,64 m boyundadır. Aslen Uruguay uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Thomás Chacón Yona şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thomas Chacon Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Oscar Bentancourt yapmaktadır. Thomas Chacon, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Bellinzona futbol takımında oynamaktadır. AC Bellinzona takımına 12 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Thomas Chacon'nin AC Bellinzona ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Thomas Chacon Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/ThomiChaconn

http://instagram.com/thomichaconn?igshid=12w7m0r7kotrl

Thomas Chaconboyu ve yaşı kaç

Thomas Chacon Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Thomas Chacon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Thomas Chacon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thomas Chacon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2017 yılında Danubio FC

7 Ağu 2019 yılında Minnesota

2 Nisan 2021 yılında Liverpool FC

31 Aralık 2021 yılında Minnesota

26 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

12 Ağu 2022 yılında AC Bellinzona

Thomas Chacon kimdir

Thomas Chacon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thomas Chacon şuan AC Bellinzona takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Danubio FC (2013-2017)

Thomas Chacon Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Uruguay U20 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 22 maçta 0 gol atmıştır.

Uruguay U17 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 26 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Thomas Chacon nereli

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