Thomas Chesneau kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thomas Chesneau Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thomas Chesneau adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thomas Chesneau Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thomas Chesneau 28 Nisan 1999 tarihinde Sèvres şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Fransa uyrukludur.Gerçek adı da Thomas Julien Daniel Chesneau şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thomas Chesneau Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Thomas Chesneau, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Concordia Chiajna futbol takımında oynamaktadır. Concordia Chiajna takımına 18 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Thomas Chesneau'nin Concordia Chiajna ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Thomas Chesneau Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/tom.ch_28/

Thomas Chesneau Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Thomas Chesneau isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Thomas Chesneau Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thomas Chesneau futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Paris SG B

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

18 Eylül 2020 yılında Concordia

18 Ocak 2022 yılında FC Dinamo

30 Haziran 2022 yılında Concordia

Thomas Chesneau Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thomas Chesneau şuan Concordia Chiajna takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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