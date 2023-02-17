Thomas Christiansen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thomas Christiansen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thomas Christiansen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thomas Christiansen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thomas Christiansen 19 Nisan 2001 tarihinde Hjørring şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Thomas Albert Christiansen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thomas Christiansen Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PEP Consulting yapmaktadır. Thomas Christiansen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vendsyssel FF futbol takımında oynamaktadır. Vendsyssel FF takımına 26 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Thomas Christiansen'nin Vendsyssel FF ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Thomas Christiansen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Thomas Christiansen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Thomas Christiansen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thomas Christiansen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Aalborg BK Altya

1 Temmuz 2018 yılında Aalborg BK U19

1 Ağu 2020 yılında Aalborg BK

26 Ocak 2021 yılında Vendsyssel FF

Thomas Christiansen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thomas Christiansen şuan Vendsyssel FF takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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