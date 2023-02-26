Thomas Darlington kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thomas Darlington Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thomas Darlington adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thomas Darlington Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thomas Darlington 16 Nisan 1998 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thomas Darlington Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Samartex futbol takımında oynamaktadır. FC Samartex takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Thomas Darlington'nin FC Samartex ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Thomas Darlington Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Thomas Darlington isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Thomas Darlington Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thomas Darlington futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ekim 2021 yılında AccraCityStars

1 Ağustos 2022 yılında FC Samartex

Thomas Darlington Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thomas Darlington şuan FC Samartex takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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