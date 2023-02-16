Thomas Delaney kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thomas Delaney Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thomas Delaney adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thomas Delaney Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thomas Delaney 3 Eylül 1991 tarihinde Frederiksberg şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Danimarka,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Thomas Joseph Delaney şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thomas Delaney Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elite Sports Management yapmaktadır. Thomas Delaney, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hoffenheim futbol takımında oynamaktadır. Hoffenheim takımına 30 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Thomas Delaney'nin Hoffenheim ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Thomas Delaney Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/thomasdelaney/

Haberin Devamı

Thomas Delaney Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Thomas Delaney isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 27.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Thomas Delaney Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thomas Delaney futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında FC Kopenh. U19

1 Temmuz 2009 yılında FC Kopenhag

1 Ocak 2017 yılında W. Bremen

1 Temmuz 2018 yılında Dortmund

25 Ağu 2021 yılında Sevilla

30 Ocak 2023 yılında Hoffenheim

30 Haziran 2023 yılında Sevilla

Thomas Delaney Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thomas Delaney şuan Hoffenheim takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Thomas Delaney Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kjöbenhavns Boldklub (1993-2009)

Danimarka takımında 8 numaralı formasıyla 15 Ekim 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 72 maçta 7 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.