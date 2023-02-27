Thomas Deng kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thomas Deng Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thomas Deng adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thomas Deng Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thomas Deng 20 Mart 1997 tarihinde Nairobi şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Avustralya,Southern Sudan uyrukludur.Gerçek adı da Thomas Jok Deng şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thomas Deng Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Oracle Sports Management yapmaktadır. Thomas Deng, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Albirex Niigata futbol takımında oynamaktadır. Albirex Niigata takımına 9 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Thomas Deng'nin Albirex Niigata ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Thomas Deng Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/thomasdeng14/

Thomas Deng Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Thomas Deng isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Thomas Deng Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thomas Deng futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Ağustos 2015 yılında Melbourne

1 Temmuz 2016 yılında PSV U21

30 Haziran 2017 yılında Melbourne

28 Ocak 2020 yılında Urawa Reds

9 Ocak 2022 yılında Albirex Niigata

Thomas Deng Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thomas Deng şuan Albirex Niigata takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Thomas Deng Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Avustralya takımında 20 numaralı formasıyla 15 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Avustralya U23 takımında 14 numaralı formasıyla 24 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

Avustralya Olimpiyat takımında 14 numaralı formasıyla 22 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.