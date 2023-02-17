Thomas Ebner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thomas Ebner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thomas Ebner adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thomas Ebner Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thomas Ebner 22 Şubat 1992 tarihinde Baden şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thomas Ebner Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini More than Sport GmbH yapmaktadır. Thomas Ebner, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Admira Wacker Mödling futbol takımında oynamaktadır. FC Admira Wacker Mödling takımına 1 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Thomas Ebner'nin FC Admira Wacker Mödling ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Thomas Ebner Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Thomas Ebner isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Thomas Ebner Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thomas Ebner futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2002 yılında Admira Wacker J.

1 Temmuz 2006 yılında AKA Admira U15

1 Temmuz 2007 yılında Admira U17

1 Temmuz 2008 yılında Admira U19

1 Ocak 2010 yılında FC Admira II

1 Temmuz 2012 yılında Admira Wacker

1 Temmuz 2018 yılında Austria Wien

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

1 Eylül 2021 yılında Admira Wacker

Thomas Ebner Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thomas Ebner şuan FC Admira Wacker Mödling takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

1. SV Wiener Neudorf (02/1997-2002), FC Admira Wacker Mödling (2002-12/2009)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.