Thomas Eisfeld kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thomas Eisfeld Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thomas Eisfeld adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thomas Eisfeld Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thomas Eisfeld 18 Ocak 1993 tarihinde Finsterwalde şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thomas Eisfeld Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EMG Mundial yapmaktadır. Thomas Eisfeld, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rot-Weiss Essen futbol takımında oynamaktadır. Rot-Weiss Essen takımına 24 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Thomas Eisfeld'nin Rot-Weiss Essen ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Thomas Eisfeld Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Thomas Eisfeld isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Thomas Eisfeld Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thomas Eisfeld futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Dortmund Alt.

1 Temmuz 2008 yılında B. Dortmund U17

1 Temmuz 2010 yılında B. Dortmund U19

31 Ocak 2012 yılında Arsenal

23 Temmuz 2014 yılında Fulham

2 Şubat 2015 yılında Bochum

30 Haziran 2015 yılında Fulham

21 Ağu 2015 yılında Bochum

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

24 Ocak 2022 yılında RW Essen

Thomas Eisfeld Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thomas Eisfeld şuan Rot-Weiss Essen takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

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