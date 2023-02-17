Thomas Englebert kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thomas Englebert Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thomas Englebert adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thomas Englebert Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thomas Englebert 11 Mart 1993 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thomas Englebert Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Thomas Englebert, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

URSL Visé futbol takımında oynamaktadır. URSL Visé takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Thomas Englebert'nin URSL Visé ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Thomas Englebert Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Thomas Englebert isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Thomas Englebert Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thomas Englebert futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Temmuz 2014 yılında Union SG

5 Ağu 2015 yılında Sprimont

1 Temmuz 2017 yılında KSK Heist

1 Temmuz 2022 yılında URSL Visé

Thomas Englebert Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thomas Englebert şuan URSL Visé takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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