Thomas Ephestion kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thomas Ephestion Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thomas Ephestion adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thomas Ephestion Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thomas Ephestion 9 Haziran 1995 tarihinde Sucy-en-Brie şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Martinique,Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thomas Ephestion Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Thomas Ephestion, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mezőkövesd Zsóry FC futbol takımında oynamaktadır. Mezőkövesd Zsóry FC takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Thomas Ephestion'nin Mezőkövesd Zsóry FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Thomas Ephestion Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/tephestion94?lang=de

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http://www.instagram.com/ephesthomas/

Thomas Ephestion Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Thomas Ephestion isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Thomas Ephestion Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thomas Ephestion futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Marseille U19

1 Temmuz 2014 yılında Marsilya B

17 Ocak 2016 yılında AS Béziers

30 Ocak 2017 yılında Lens

31 Ağustos 2018 yılında US Orléans

1 Temmuz 2020 yılında KVC Westerlo

27 Ocak 2021 yılında RWDM

30 Haziran 2021 yılında KVC Westerlo

12 Ağustos 2021 yılında RWDM

30 Haziran 2022 yılında KVC Westerlo

5 Temmuz 2022 yılında RWDM

26 Ocak 2023 yılında Mezőkövesd

Thomas Ephestion Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thomas Ephestion şuan Mezőkövesd Zsóry FC takımında oynamakta ve 94 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Thomas Ephestion Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Valenciennes FC (-2013), Olympique Marseille (2013-2014)

Martinik takımında 21 numaralı formasıyla 24 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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