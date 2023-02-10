Thomas Galdames kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thomas Galdames Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thomas Galdames adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thomas Galdames Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thomas Galdames 20 Kasım 1998 tarihinde Las Condes şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Şili uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Thomas Ignacio Galdames Millán şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thomas Galdames Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Thomas Galdames, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Godoy Cruz Antonio Tomba futbol takımında oynamaktadır. CD Godoy Cruz Antonio Tomba takımına 2 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Thomas Galdames'nin CD Godoy Cruz Antonio Tomba ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Thomas Galdames Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Thomas Galdames isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Thomas Galdames Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thomas Galdames futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Unión Española

2 Ocak 2023 yılında Godoy Cruz

Thomas Galdames Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thomas Galdames şuan CD Godoy Cruz Antonio Tomba takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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