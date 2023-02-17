Thomas Gall kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thomas Gall Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thomas Gall adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thomas Gall Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thomas Gall 9 Kasım 1997 tarihinde doğmuştur. Danimarka uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thomas Gall Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Thomas Gall, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hilleröd Fodbold futbol takımında oynamaktadır. Hilleröd Fodbold takımına 1 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Thomas Gall'nin Hilleröd Fodbold ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Thomas Gall Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Thomas Gall isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Thomas Gall Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thomas Gall futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Randers FC Alt.

1 Temmuz 2014 yılında Nordsjaell. U19

1 Temmuz 2016 yılında Avarta

12 Ağu 2016 yılında Nordsjaell. U19

1 Temmuz 2017 yılında Hilleröd F

5 Eylül 2017 yılında Virum-Sorgenfri

1 Ocak 2018 yılında IFS Birkeröd

1 Temmuz 2018 yılında Hilleröd F

1 Temmuz 2019 yılında FA 2000

1 Ocak 2020 yılında Skovshoved

19 Şubat 2021 yılında Roskilde KFUM

1 Nisan 2021 yılında Hilleröd F

Thomas Gall Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thomas Gall şuan Hilleröd Fodbold takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

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