Thomas Gebauer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thomas Gebauer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thomas Gebauer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thomas Gebauer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thomas Gebauer 30 Haziran 1982 tarihinde Augsburg şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Avusturya,Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thomas Gebauer Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Guido Walter yapmaktadır. Thomas Gebauer, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

LASK futbol takımında oynamaktadır. LASK takımına 4 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Thomas Gebauer'nin LASK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Thomas Gebauer Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.facebook.com/thomasgebauerofficial?fref=ts

Thomas Gebauer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Thomas Gebauer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Thomas Gebauer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thomas Gebauer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 1998 yılında TSV Aindling

1 Temmuz 2004 yılında 1860 München II

1 Temmuz 2005 yılında SpVgg Bayreuth

1 Temmuz 2006 yılında SV Ried

4 Temmuz 2018 yılında LASK

Thomas Gebauer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thomas Gebauer şuan LASK takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

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