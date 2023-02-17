Thomas Geris kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thomas Geris Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thomas Geris adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thomas Geris Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thomas Geris 16 Ekim 2002 tarihinde doğmuştur. Avusturya uyrukludur.Gerçek adı da توماس جريس şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thomas Geris Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Thomas Geris, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

WSG Tirol futbol takımında oynamaktadır. WSG Tirol takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Thomas Geris'nin WSG Tirol ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Thomas Geris Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Thomas Geris isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Thomas Geris Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thomas Geris futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında AKA Tirol U15

1 Temmuz 2017 yılında AKA Tirol U16

1 Temmuz 2018 yılında AKA Tirol U18

1 Temmuz 2020 yılında FC Wacker II

1 Temmuz 2021 yılında WSG Tirol II

1 Temmuz 2022 yılında WSG Tirol

Thomas Geris Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thomas Geris şuan WSG Tirol takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

SV Innsbruck (09/2008-), AKA Tirol

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.