Thomas Gillier kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thomas Gillier Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thomas Gillier adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thomas Gillier Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thomas Gillier 28 Mayıs 2004 tarihinde Las Condes şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Şili,Fransa uyrukludur.Gerçek adı da Thomas Clemente Philippe Gillier Correa şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thomas Gillier Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Rc Sport Management yapmaktadır. Thomas Gillier, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Universidad Católica futbol takımında oynamaktadır. CD Universidad Católica takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Thomas Gillier'nin CD Universidad Católica ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Thomas Gillier Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Thomas Gillier isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Thomas Gillier Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thomas Gillier futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında U. Católica

Thomas Gillier Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thomas Gillier şuan CD Universidad Católica takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Thomas Gillier Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Şili U20 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.