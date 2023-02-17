Thomas Gundelund kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thomas Gundelund Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thomas Gundelund adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thomas Gundelund Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thomas Gundelund 6 Kasım 2001 tarihinde Skive şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Thomas Gundelund Nielsen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thomas Gundelund Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global Soccer Management yapmaktadır. Thomas Gundelund, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vejle Boldklub futbol takımında oynamaktadır. Vejle Boldklub takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Thomas Gundelund'nin Vejle Boldklub ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Thomas Gundelund Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Thomas Gundelund isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Thomas Gundelund Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thomas Gundelund futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Vejle BK U19

1 Temmuz 2018 yılında Vejle BK

Thomas Gundelund Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thomas Gundelund şuan Vejle Boldklub takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Thomas Gundelund Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Vejle Boldklub, Skive IK

Danimarka U19 takımında 15 numaralı formasıyla 7 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

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