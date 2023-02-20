Thomas Hille kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thomas Hille Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Thomas Hille kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Thomas Hille ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Thomas Hille kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thomas Hille Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Thomas Hille kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thomas Hille Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thomas Hille adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thomas Hille Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thomas Hille 17 Ekim 1997 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thomas Hille Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Thomas Hille, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

{oynadıgı-takım} futbol takımında oynamaktadır. {oynadıgı-takım} takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Thomas Hille'nin {oynadıgı-takım} ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Thomas Hille Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Thomas Hille isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Thomas Hille Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thomas Hille futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Şubat 2019 yılında Asane Fotball

31 Ağustos 2021 yılında IL Sandviken

31 Aralık 2021 yılında Asane Fotball

1 Ocak 2023 yılında Kariyer sonu

Thomas Hille kimdir

Thomas Hille Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thomas Hille şuan {oynadıgı-takım} takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Thomas Hille nereli

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