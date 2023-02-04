Thomas Himeur kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thomas Himeur Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Thomas Himeur kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Thomas Himeur ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Thomas Himeur kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thomas Himeur Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Thomas Himeur

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thomas Himeur adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thomas Himeur Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thomas Himeur 17 Ocak 2001 tarihinde Toulouse şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen Fransa,Cezayir uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thomas Himeur Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Thomas Himeur, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Toulouse futbol takımında oynamaktadır. FC Toulouse takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Thomas Himeur'nin FC Toulouse ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Thomas Himeur Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/ThomasHimeur

http://www.instagram.com/thomas_hmr1

Thomas Himeurboyu ve yaşı kaç

Thomas Himeur Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Thomas Himeur isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Thomas Himeur Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thomas Himeur futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Toulouse U19

1 Temmuz 2019 yılında Toulouse B

1 Temmuz 2021 yılında Toulouse

Thomas Himeur kimdir

Thomas Himeur Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thomas Himeur şuan FC Toulouse takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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Thomas Himeur nereli

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