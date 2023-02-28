Thomas Jones kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thomas Jones Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thomas Jones adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thomas Jones Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thomas Jones 25 Eylül 1997 tarihinde Providencia şehrinde doğmuştur. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Thomas Luciano Jones Mariani şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thomas Jones Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Thomas Jones, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Magallanes CF futbol takımında oynamaktadır. Magallanes CF takımına 1 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Thomas Jones'nin Magallanes CF ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Thomas Jones Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Thomas Jones isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Thomas Jones Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thomas Jones futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2015 yılında Santa Cruz

1 Ocak 2018 yılında Magallanes CF

Thomas Jones Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thomas Jones şuan Magallanes CF takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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