Thomas Jutten kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thomas Jutten Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Thomas Jutten kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Thomas Jutten ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Thomas Jutten kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thomas Jutten Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thomas Jutten adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thomas Jutten Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thomas Jutten 28 Şubat 1993 tarihinde Lommel şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Belçika uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thomas Jutten Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Oneteam-Onedream yapmaktadır. Thomas Jutten, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KSK Heist futbol takımında oynamaktadır. KSK Heist takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Thomas Jutten'nin KSK Heist ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Thomas Juttenboyu ve yaşı kaç

Thomas Jutten Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Thomas Jutten isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Thomas Jutten Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thomas Jutten futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Ocak 2013 yılında Lommel United

30 Haziran 2013 yılında KRC Genk U19

1 Temmuz 2013 yılında Lommel United

1 Temmuz 2015 yılında ASV Geel

1 Şubat 2016 yılında Cercle Brugge

31 Ağu 2016 yılında Dessel Sport

30 Haziran 2017 yılında Cercle Brugge

19 Temmuz 2017 yılında Dessel Sport

1 Temmuz 2020 yılında KSK Heist

Thomas Jutten kimdir

Thomas Jutten Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thomas Jutten şuan KSK Heist takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Lommel Kolonie, Lommel United, KRC Genk

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Thomas Jutten nereli

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