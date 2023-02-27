Thomas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thomas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Thomas kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Thomas ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Thomas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thomas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Thomas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thomas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thomas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thomas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thomas 24 Şubat 1993 tarihinde Juiz de Fora şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Brezilya,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Thomás Bedinelli şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thomas Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Marcio Bittencourt Sports yapmaktadır. Thomas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gwangju FC futbol takımında oynamaktadır. Gwangju FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Thomas'nin Gwangju FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Thomas Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jaguaribethomas/

Thomas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Thomas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

Thomas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thomas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Flamengo

7 Ağustos 2013 yılında Siena

30 Haziran 2014 yılında Flamengo

19 Ağustos 2014 yılında Ponte Preta

12 Mayıs 2015 yılında Flamengo

1 Haziran 2015 yılında Seattle

31 Aralık 2015 yılında Flamengo

11 Ocak 2016 yılında Joinville-SC

31 Aralık 2016 yılında Flamengo

24 Ocak 2017 yılında Santa Cruz

2 Haziran 2017 yılında Sport Recife

22 Mayıs 2018 yılında Londrina-PR

6 Temmuz 2018 yılında Apollon Smyrnis

1 Temmuz 2021 yılında Atromitos Athen

18 Temmuz 2022 yılında Chapecoense

1 Ocak 2023 yılında Gwangju FC

Thomas kimdir

Thomas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thomas şuan Gwangju FC takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sport Club Juiz de Fora (2006), A.S. Roma (2006-2007), Botafogo (2007), Flamengo (2008-2013)

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Thomas nereli

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