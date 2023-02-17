Thomas Kreuzhuber kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thomas Kreuzhuber Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thomas Kreuzhuber adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thomas Kreuzhuber Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thomas Kreuzhuber 9 Mart 1994 tarihinde Wien şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thomas Kreuzhuber Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Thomas Kreuzhuber, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

First Vienna FC futbol takımında oynamaktadır. First Vienna FC takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Thomas Kreuzhuber'nin First Vienna FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Thomas Kreuzhuber Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Thomas Kreuzhuber isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Thomas Kreuzhuber Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thomas Kreuzhuber futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Şubat 2005 yılında Stadlau Altyapı

1 Temmuz 2008 yılında Austria U15

1 Ağu 2009 yılında FC Stadlau

1 Temmuz 2014 yılında SC Neusiedl/See

1 Ocak 2015 yılında Mattersburg II

1 Temmuz 2017 yılında Stripfing

1 Temmuz 2018 yılında Ebreichsdorf

1 Temmuz 2020 yılında First Vienna FC

Thomas Kreuzhuber Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thomas Kreuzhuber şuan First Vienna FC takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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