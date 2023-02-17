Thomas Kristensen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thomas Kristensen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thomas Kristensen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thomas Kristensen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thomas Kristensen 17 Ocak 2002 tarihinde Aarhus şehrinde doğmuştur. 1,98 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Thomas Thiesson Kristensen şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thomas Kristensen Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sivebaek Sports yapmaktadır. Thomas Kristensen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aarhus GF futbol takımında oynamaktadır. Aarhus GF takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Thomas Kristensen'nin Aarhus GF ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Thomas Kristensen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Thomas Kristensen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Thomas Kristensen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thomas Kristensen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Vejle BK Alt

1 Temmuz 2018 yılında Aarhus GF Altyap

1 Temmuz 2019 yılında Aarhus GF U19

1 Temmuz 2021 yılında Aarhus GF

Thomas Kristensen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thomas Kristensen şuan Aarhus GF takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Thomas Kristensen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

AGF

Danimarka U21 takımında 3 numaralı formasıyla 14 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.