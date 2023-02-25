Thomas Lam kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thomas Lam Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thomas Lam adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thomas Lam Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thomas Lam 18 Aralık 1993 tarihinde Amsterdam şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Finlandiya,Hollanda uyrukludur.Gerçek adı da Thomas Anton Rudolph Lam şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thomas Lam Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Prime11 yapmaktadır. Thomas Lam, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Melbourne City FC futbol takımında oynamaktadır. Melbourne City FC takımına 16 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Thomas Lam'nin Melbourne City FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Thomas Lam Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Thomas Lam isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Thomas Lam Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thomas Lam futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında AZ Altyapı

1 Temmuz 2012 yılında AZ Alkmaar

23 Ekim 2013 yılında AZ Alkmaar U21

31 Temmuz 2014 yılında PEC Zwolle

8 Temmuz 2016 yılında Nottm Forest

29 Ağustos 2017 yılında Twente

30 Haziran 2018 yılında Nottm Forest

29 Ağustos 2018 yılında PEC Zwolle

16 Ağustos 2021 yılında CSKA-Sofia

16 Ağustos 2022 yılında Melbourne City

Thomas Lam Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thomas Lam şuan Melbourne City FC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Thomas Lam Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

AFC Amsterdam (1999-2005), AZ Alkmaar (2005-2012)

Finlandiya takımında 14 numaralı formasıyla 9 Haziran 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 28 maçta 0 gol atmıştır.

Finlandiya U21 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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