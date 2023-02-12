Thomas Lemar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thomas Lemar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thomas Lemar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thomas Lemar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thomas Lemar 12 Kasım 1995 tarihinde Baie-Mahault şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Aslen Fransa,Guadeloupe uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thomas Lemar Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Kemari yapmaktadır. Thomas Lemar, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético de Madrid futbol takımında oynamaktadır. Atlético de Madrid takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Thomas Lemar'nin Atlético de Madrid ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Thomas Lemar Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/thom_lemar27/

Thomas Lemar Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Thomas Lemar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 30.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 70.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Thomas Lemar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thomas Lemar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Caen U19

1 Temmuz 2011 yılında SM Caen B

1 Temmuz 2013 yılında SM Caen

1 Temmuz 2015 yılında Monaco

1 Temmuz 2018 yılında Atlético Madrid

Thomas Lemar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thomas Lemar şuan Atlético de Madrid takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Thomas Lemar Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SS de Baie-Mahault (2003-2010)

Fransa takımında 8 numaralı formasıyla 15 Kasım 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 27 maçta 4 gol atmıştır.

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