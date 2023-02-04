Thomas Mangani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thomas Mangani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thomas Mangani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thomas Mangani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thomas Mangani 29 Nisan 1987 tarihinde Carpentras şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Fransa,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Thomas Mathieu Romain Mangani şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thomas Mangani Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Kemari yapmaktadır. Thomas Mangani, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Ajaccio futbol takımında oynamaktadır. AC Ajaccio takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Thomas Mangani'nin AC Ajaccio ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Thomas Mangani Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Thomas Mangani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Thomas Mangani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thomas Mangani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında Monaco B

1 Temmuz 2006 yılında Monaco

12 Ocak 2007 yılında Stade Brestois

30 Haziran 2007 yılında Monaco

1 Temmuz 2007 yılında AC Ajaccio

30 Haziran 2008 yılında Monaco

31 Ağu 2011 yılında AS Nancy

30 Haziran 2012 yılında Monaco

1 Temmuz 2012 yılında AS Nancy

3 Temmuz 2014 yılında Chievo Verona

2 Şubat 2015 yılında Angers SCO

30 Haziran 2015 yılında Chievo Verona

1 Temmuz 2015 yılında Angers SCO

1 Temmuz 2022 yılında AC Ajaccio

Thomas Mangani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thomas Mangani şuan AC Ajaccio takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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