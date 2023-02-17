Thomas Mayer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thomas Mayer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thomas Mayer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thomas Mayer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thomas Mayer 23 Ağu 1995 tarihinde Linz şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.Gerçek adı da Thomas Wilfried Mayer şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thomas Mayer Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GOODWIN SPORTMANAGEMENT yapmaktadır. Thomas Mayer, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SKU Amstetten futbol takımında oynamaktadır. SKU Amstetten takımına 16 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Thomas Mayer'nin SKU Amstetten ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Thomas Mayer Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/_22_tommy/

Thomas Mayer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Thomas Mayer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Thomas Mayer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thomas Mayer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında FAL U15

1 Temmuz 2010 yılında FAL U16

1 Temmuz 2011 yılında Stuttgart U17

1 Temmuz 2012 yılında Kulüpsüz

21 Eylül 2012 yılında AKA Rapid U18

11 Temmuz 2013 yılında FC Pasching

14 Ağu 2014 yılında FC Liefering

15 Ağu 2014 yılında Pasching/LASK

31 Aralık 2015 yılında FC Liefering

1 Ocak 2016 yılında LASK

30 Haziran 2017 yılında FC Liefering

1 Temmuz 2017 yılında SV Ried

30 Haziran 2019 yılında FC Liefering

1 Temmuz 2019 yılında A. Lustenau

14 Eylül 2020 yılında Hull

16 Ağu 2021 yılında SKU Amstetten

Thomas Mayer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thomas Mayer şuan SKU Amstetten takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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