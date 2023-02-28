Thomas Meilleur Giguere kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thomas Meilleur Giguere Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thomas Meilleur Giguere adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thomas Meilleur Giguere Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thomas Meilleur Giguere 13 Kasım 1997 tarihinde Repentigny, Quebec şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Kanada uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thomas Meilleur Giguere Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SESPORTMANAGEMENT yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pacific FC futbol takımında oynamaktadır. Pacific FC takımına 20 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Thomas Meilleur Giguere'nin Pacific FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Thomas Meilleur Giguere Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/thomasmeilleur64/

Thomas Meilleur Giguere Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Thomas Meilleur Giguere isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Thomas Meilleur Giguere Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thomas Meilleur Giguere futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2016 yılında FC Montréal

17 Şubat 2017 yılında Ottawa Fury

1 Ocak 2018 yılında Montreal

28 Şubat 2018 yılında Ottawa Fury

30 Kasım 2018 yılında Montreal

1 Şubat 2019 yılında Ottawa Fury

30 Kasım 2019 yılında Montreal

20 Ocak 2020 yılında Pacific FC

Thomas Meilleur Giguere Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thomas Meilleur Giguere şuan Pacific FC takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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