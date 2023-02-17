Thomas Mikkelsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thomas Mikkelsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Thomas Mikkelsen kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Thomas Mikkelsen ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Thomas Mikkelsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thomas Mikkelsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thomas Mikkelsen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thomas Mikkelsen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thomas Mikkelsen 27 Ağu 1983 tarihinde Odense şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Thomas Korsgaard Mikkelsen şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thomas Mikkelsen Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Thomas Mikkelsen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bröndby IF futbol takımında oynamaktadır. Bröndby IF takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Thomas Mikkelsen'nin Bröndby IF ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Thomas Mikkelsenboyu ve yaşı kaç

Thomas Mikkelsen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Thomas Mikkelsen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Thomas Mikkelsen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thomas Mikkelsen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2002 yılında B1909 Odense

1 Temmuz 2003 yılında Thisted FC

1 Temmuz 2004 yılında B1909 Odense

1 Temmuz 2006 yılında FC Fyn

1 Ocak 2009 yılında Naesby BK

1 Temmuz 2009 yılında Vestsjaelland

12 Ocak 2016 yılında FC Fredericia

1 Temmuz 2017 yılında Odense BK

31 Ağu 2018 yılında Lyngby BK

31 Aralık 2018 yılında Odense BK

8 Ocak 2019 yılında Lyngby BK

1 Temmuz 2021 yılında Bröndby IF

Thomas Mikkelsen kimdir

Thomas Mikkelsen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thomas Mikkelsen şuan Bröndby IF takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Odense

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Thomas Mikkelsen nereli

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