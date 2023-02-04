Thomas Monconduit kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thomas Monconduit Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thomas Monconduit adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thomas Monconduit Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thomas Monconduit 10 Şubat 1991 tarihinde Drancy şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thomas Monconduit Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Bemavõ corp yapmaktadır. Thomas Monconduit, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Saint-Étienne futbol takımında oynamaktadır. Saint-Étienne takımına 30 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Thomas Monconduit'nin Saint-Étienne ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Thomas Monconduit Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/thomasmonconduit/

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Thomas Monconduit Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Thomas Monconduit isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Thomas Monconduit Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thomas Monconduit futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında AJ Auxerre B

1 Temmuz 2011 yılında AJ Auxerre

1 Temmuz 2014 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2015 yılında Amiens SC

26 Ağu 2020 yılında FC Lorient

30 Ağu 2022 yılında Saint-Étienne

Thomas Monconduit Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thomas Monconduit şuan Saint-Étienne takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

JA Drancy (1999-2005), US Créteil (2005-2006), INF Clairefontaine (2006-2007), AJ Auxerre (2007-2008)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.