Thomas Ortega kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thomas Ortega Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thomas Ortega adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thomas Ortega Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thomas Ortega 6 Aralık 2000 tarihinde Rafael Calzada şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Thomas Sebastián Ortega şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thomas Ortega Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Base Ltd yapmaktadır. Thomas Ortega, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSD Tristan Suarez futbol takımında oynamaktadır. CSD Tristan Suarez takımına 7 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Thomas Ortega'nin CSD Tristan Suarez ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Thomas Ortega Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ortegathomas_/

Thomas Ortega Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Thomas Ortega isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Thomas Ortega Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thomas Ortega futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Indep'te II

1 Ocak 2020 yılında Independiente

9 Haziran 2022 yılında Instituto AC

31 Aralık 2022 yılında Independiente

7 Şubat 2023 yılında Tristan Suarez

31 Aralık 2023 yılında Independiente

Thomas Ortega Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thomas Ortega şuan CSD Tristan Suarez takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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