Thomas Pledl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thomas Pledl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thomas Pledl adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thomas Pledl Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thomas Pledl 23 Mayıs 1994 tarihinde Bischofsmais şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thomas Pledl Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Thomas Pledl, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV Waldhof Mannheim futbol takımında oynamaktadır. SV Waldhof Mannheim takımına 15 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Thomas Pledl'nin SV Waldhof Mannheim ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Thomas Pledl Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Thomas Pledl isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Thomas Pledl Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thomas Pledl futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında TSV 1860 U17

1 Temmuz 2011 yılında TSV 1860 U19

1 Temmuz 2012 yılında Greuther Fürth

10 Ocak 2015 yılında FC Ingolstadt

16 Ocak 2016 yılında Sandhausen

30 Haziran 2017 yılında FC Ingolstadt

1 Temmuz 2019 yılında F. Düsseldorf

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

15 Ocak 2023 yılında Waldh. Mannheim

Thomas Pledl Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thomas Pledl şuan SV Waldhof Mannheim takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Thomas Pledl Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SV Bischofsmais, SpVgg Grün-Weiß Deggendorf

Almanya U20 takımında 18 numaralı formasıyla 6 Eylül 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

Almanya U18 takımında 10 numaralı formasıyla 9 Kasım 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

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