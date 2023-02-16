Thomas Rausch kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thomas Rausch Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thomas Rausch adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thomas Rausch Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thomas Rausch 13 Mart 2000 tarihinde Kollbach şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Thomas Ferdinand Rausch şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thomas Rausch Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Michael Koppold yapmaktadır. Thomas Rausch, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Ingolstadt futbol takımında oynamaktadır. FC Ingolstadt takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Thomas Rausch'nin FC Ingolstadt ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Thomas Rausch Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Thomas Rausch isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Thomas Rausch Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thomas Rausch futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında B. Münih Alt.

1 Temmuz 2015 yılında FC Bayern U16

1 Temmuz 2016 yılında FC Bayern U17

1 Temmuz 2017 yılında FC Bayern U19

1 Temmuz 2019 yılında FC Bayern II

10 Ocak 2020 yılında FC Augsburg II

28 Temmuz 2021 yılında Ingolstadt II

1 Temmuz 2022 yılında FC Ingolstadt

Thomas Rausch Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thomas Rausch şuan FC Ingolstadt takımında oynamakta ve 45 numaralı formayı giymektedir.

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