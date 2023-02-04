Thomas Roche kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thomas Roche Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thomas Roche adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thomas Roche Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thomas Roche 21 Şubat 2002 tarihinde Meudon şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thomas Roche Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JL Sport Consulting yapmaktadır. Thomas Roche, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dijon FCO futbol takımında oynamaktadır. Dijon FCO takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Thomas Roche'nin Dijon FCO ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Thomas Roche Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Thomas Roche isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Thomas Roche Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thomas Roche futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Dijon FCO B

1 Temmuz 2022 yılında Dijon

Thomas Roche Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thomas Roche şuan Dijon FCO takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Olympique Martinot Saint-Martin-du-Tertre (2012-2013), SC Malay-le-Grand (2013-2015), FC Sens (2015-2017), Dijon FCO (2017-2020)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.