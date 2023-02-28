Thomas Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thomas Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thomas Rodriguez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thomas Rodriguez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thomas Rodriguez 5 Nisan 1996 tarihinde Vitacura şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Şili,Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Thomas Rodríguez Trogsar şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thomas Rodriguez Forvet mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ENGELMAN SPORTS LTD yapmaktadır. Thomas Rodriguez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Unión Española futbol takımında oynamaktadır. Unión Española takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Thomas Rodriguez'nin Unión Española ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Thomas Rodriguez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Thomas Rodriguez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Thomas Rodriguez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thomas Rodriguez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Banfield

18 Temmuz 2017 yılında Genoa

31 Ocak 2018 yılında Vitória Setúbal

30 Haziran 2018 yılında Genoa

9 Ağustos 2018 yılında La Calera

30 Haziran 2019 yılında Genoa

20 Ağustos 2019 yılında La Calera

4 Mart 2021 yılında U. de Chile

16 Şubat 2022 yılında La Calera

31 Ocak 2023 yılında Unión Española

Thomas Rodriguez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thomas Rodriguez şuan Unión Española takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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