Thomas Rogne kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thomas Rogne Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thomas Rogne adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thomas Rogne Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thomas Rogne 29 Haziran 1990 tarihinde Bærum şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Aslen Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thomas Rogne Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global Soccer Management yapmaktadır. Thomas Rogne, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Helsingborgs IF futbol takımında oynamaktadır. Helsingborgs IF takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Thomas Rogne'nin Helsingborgs IF ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Thomas Rogne Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Thomas Rogne isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.25 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Thomas Rogne Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thomas Rogne futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Stabæk Fotball

1 Ocak 2010 yılında Celtic

1 Temmuz 2013 yılında Wigan

14 Mart 2015 yılında IFK Göteborg

1 Ocak 2018 yılında Lech Poznan

4 Ocak 2022 yılında Apollon Smyrnis

15 Temmuz 2022 yılında Helsingborgs IF

Thomas Rogne Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thomas Rogne şuan Helsingborgs IF takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

Thomas Rogne Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Norveç takımında 20 numaralı formasıyla 29 Şubat 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U21 takımında 3 numaralı formasıyla 9 Eylül 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 2 gol atmıştır.

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