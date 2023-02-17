Thomas Rotter kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thomas Rotter Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thomas Rotter adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thomas Rotter Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thomas Rotter 27 Ocak 1992 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thomas Rotter Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini mpe Sports GesbR yapmaktadır. Thomas Rotter, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

TSV Hartberg futbol takımında oynamaktadır. TSV Hartberg takımına 1 Temmuz 2012 tarihinde katılmıştır. Thomas Rotter'nin TSV Hartberg ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Thomas Rotter Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Thomas Rotter isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Thomas Rotter Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thomas Rotter futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Hartberg II

1 Temmuz 2012 yılında TSV Hartberg

Thomas Rotter Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thomas Rotter şuan TSV Hartberg takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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