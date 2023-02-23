Thomas Saarinen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thomas Saarinen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thomas Saarinen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thomas Saarinen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thomas Saarinen 20 Ocak 2004 tarihinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Finlandiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thomas Saarinen Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Haka futbol takımında oynamaktadır. FC Haka takımına 12 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Thomas Saarinen'nin FC Haka ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Thomas Saarinen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Thomas Saarinen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Thomas Saarinen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thomas Saarinen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında FC Kiffen 08

12 Ocak 2022 yılında FC Haka

Thomas Saarinen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thomas Saarinen şuan FC Haka takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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